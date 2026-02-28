itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 28/02/2026

Infos transport en commun : L.TA2A, TAAG, TAAH, TAAU, TAOZ, TAVA, TAVR : retards

Perturbation

Jusqu'au 28/02/2026 - Transaltitude

Ce samedi 28 février, en raison d'une circulation difficile, les cars des lignes TA2A, TAAG, TAAH, TAAU, TAOZ, TAVA, TAVR enregistrent des retards indéterminés.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car TAOZ Transaltitude Oz en Oisans Transaltitude

    vers GRENOBLE-ALLEMOND-OZ
    vers OZ-ALLEMOND-GRENOBLE

  • Car TAAH Transaltitude Alpe d'Huez Transaltitude

    vers GRENOBLE-L'ALPE D'HUEZ
    vers L'ALPE D'HUEZ-GRENOBLE

  • Car TAAG Transaltitude Alpe du Grand Serre Transaltitude

    vers GRENOBLE-L'ALPE DU GRAND SERRE
    vers L'ALPE DU GRAND SERRE-GRENOBLE

  • Car TAAU Transaltitude Auris en Oisans Transaltitude

    vers GRENOBLE-ROCHETAILLEE-AURIS
    vers AURIS-BO AGENCE-GRENOBLE

  • Car TAVA Transaltitude Vaujany Transaltitude

    vers GRENOBLE-ROCHETAILLEE-ALLEMOND-VAUJANY
    vers VAUJANY-ALLEMOND-ROCHETAILLEE-GRENOBLE

  • Car TAVR Transaltitude Villard Reculas Transaltitude

    vers GRENOBLE-ROCHETAILLEE-VILLARD RECULAS
    vers VILLARD RECULAS-ROCHETAILLEE-GRENOBLE

  • Car TA2A Transaltitude Les Deux Alpes Transaltitude

    vers GRENOBLE-LES DEUX ALPES
    vers LES DEUX ALPES-GRENOBLE
Voir toutes les infos trafic