Infos transport en commun : L.TA2A et TAAH : retards indéterminés
Perturbation
Ce vendredi 6 mars, en raison de travaux de la métropole au niveau de Séchilienne, les cars des lignes TA2A et TAAH en direction de Grenoble sont en retard indéterminé.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
TAAH Transaltitude Alpe d'Huez Transaltitudevers GRENOBLE-L'ALPE D'HUEZ
vers L'ALPE D'HUEZ-GRENOBLE
-
TA2A Transaltitude Les Deux Alpes Transaltitudevers GRENOBLE-LES DEUX ALPES
vers LES DEUX ALPES-GRENOBLE