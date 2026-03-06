itinisère

Infos transport en commun : L.TA2A et TAAH : retards indéterminés

Perturbation

Jusqu'au 06/03/2026 - Transaltitude

Ce vendredi 6 mars, en raison de travaux de la métropole au niveau de Séchilienne, les cars des lignes TA2A et TAAH en direction de Grenoble sont en retard indéterminé.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car TAAH Transaltitude Alpe d'Huez Transaltitude

    vers GRENOBLE-L'ALPE D'HUEZ
    vers L'ALPE D'HUEZ-GRENOBLE

  • Car TA2A Transaltitude Les Deux Alpes Transaltitude

    vers GRENOBLE-LES DEUX ALPES
    vers LES DEUX ALPES-GRENOBLE
