Infos transport en commun : L.TA2A: arrêts "Agence cars Région" et "Palais des Sports" non desservis

Neige

- Transaltitude

En raison de fortes chutes de neige, les arrêts "Agence cars Région VFD" et "Palais des Sports" ne sont pas desservis à partir de 17h et jusqu' au samedi 21 février inclus.

Merci de votre compréhension 

 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car TA2A Transaltitude Les Deux Alpes Transaltitude

    vers GRENOBLE-LES DEUX ALPES
    • Station - Palais des Sports DEUX ALPES (LES)
    • Station - Agence Cars Région VFD DEUX ALPES (LES)
    vers LES DEUX ALPES-GRENOBLE
    • Station - Agence Cars Région VFD DEUX ALPES (LES)
    • Station - Palais des Sports DEUX ALPES (LES)
