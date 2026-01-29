Infos transport en commun : L.T95 : retards indéterminés
Perturbation
Ce jeudi 29 janvier, la circulation est difficile en raison d’un arbre bloquant la chaussée.
Les cars de la ligne T95 enregistrent des perturbations :
Départ 06h15 de Monestier-de-Clermont direction Grenoble : retard indéterminé
Départ 06h45 de Sinard direction Grenoble : retard indéterminé
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF