Jusqu'au 29/01/2026 - Cars Région

Ce jeudi 29 janvier, la circulation est difficile en raison d’un arbre bloquant la chaussée.

Les cars de la ligne T95 enregistrent des perturbations :

Départ 06h15 de Monestier-de-Clermont direction Grenoble : retard indéterminé

Départ 06h45 de Sinard direction Grenoble : retard indéterminé

Merci de votre compréhension.