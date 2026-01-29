itinisère

Infos transport en commun : L.T95 : retards indéterminés

Perturbation

Jusqu'au 29/01/2026 - Cars Région

Ce jeudi 29 janvier, la circulation est difficile en raison d’un arbre bloquant la chaussée.
Les cars de la ligne T95 enregistrent des perturbations :

Départ 06h15 de Monestier-de-Clermont direction Grenoble : retard indéterminé

Départ 06h45 de Sinard direction Grenoble : retard indéterminé

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF
