Jusqu'au 12/05/2024 - Cars Région

Ces samedi 11 et dimanche 12 mai, en raison d'une forte fréquentation sur la place du village à St-Martin-de-la-Cluze et des difficultés de circulation suite à la mise en place de l'échafaudage, sur la ligne T95, les arrêts "Les Marceaux", "Les Gaillardons" et "Le Village" ne seront pas desservis.

Merci de votre compréhension.