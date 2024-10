Jusqu'au 30/10/2024 - Cars Région

Ce mercredi 30 octobre, en raison d'une manifestation à Pont-de-Claix les arrêts "Bayard" à Echirolles et "L'Etoile" à Pont-de-Claix ne seront pas desservis et l'arrêt "Stade Lesdiguières" à Grenoble est déplacé sur arrêt TAG sur rue Albert Reynier entre 13h30 et 17h.