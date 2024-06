Jusqu'au 01/07/2024 - Cars Région

Les vendredis 28 juin et lundi 01er juillet 2024

Entre 8h00 et 17h00

Arrêt "La Croix de Portier" à Sinard

Non desservi

En raison de travaux sur la commune de Sinard, l'arrêt "La Croix de Portier" ne sera pas desservi entre 08h00 et 17h00.

Merci de vous reporter sur l'arrêt "Eglise" à Sinard.

Merci de votre compréhension.