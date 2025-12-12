Infos transport en commun : L.T94, T95 : modification d'arrêt
Perturbation
Le vendredi 12 décembre 2025
En raison de l’organisation du calendrier de l’avent des pompiers sur la commune de Mens, l’avenue Jean Rippert sera fermée à la circulation, entrainant des perturbations sur le réseau cars Région.
L’arrêt « Roger Brachet » sera déplacé sur la place du Vercors, entre 17h30 et 19h30
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T94 MENS-LA MURE Cars Régionvers MURE (LA)
vers CLELLES / MENS
T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF