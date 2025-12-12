Jusqu'au 12/12/2025 - Cars Région

Le vendredi 12 décembre 2025

En raison de l’organisation du calendrier de l’avent des pompiers sur la commune de Mens, l’avenue Jean Rippert sera fermée à la circulation, entrainant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Roger Brachet » sera déplacé sur la place du Vercors, entre 17h30 et 19h30

Merci de votre compréhension