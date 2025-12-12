itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 12/12/2025

Infos transport en commun : L.T94, T95 : modification d'arrêt

Perturbation

Jusqu'au 12/12/2025 - Cars Région

Le vendredi 12 décembre 2025

En raison de l’organisation du calendrier de l’avent des pompiers sur la commune de Mens, l’avenue Jean Rippert sera fermée à la circulation, entrainant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Roger Brachet » sera déplacé sur la place du Vercors, entre 17h30 et 19h30

t94.PNG

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T94 MENS-LA MURE Cars Région

    vers MURE (LA)
    vers CLELLES / MENS

  • Car T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF
Voir toutes les infos trafic