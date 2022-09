Jusqu'au 30/11/2022 - Cars Région

Du mardi 16 août à fin novembre 2022

Les travaux sur la RN85 et les itinéraires de déviation des lignes T90 et T91 reprennent le mardi 16 août 2022.

En direction de Grenoble, l'arrêt "Pétichet" n'est plus desservi durant la période des travaux et les arrêts "Croix des Théneaux" et "Laffrey Le Lac" sont desservis à leur nouvel emplacement.

Entre les arrêts Laffrey Le Lac et Grenoble, les horaires sont retardés de 10 minutes du fait de déviation.

Les fiches horaires de l'été et de la rentrée sont disponibles en ligne sur www.carisere.auvergnerhonealpes.fr, rubrique "Horaires".

Attention, pour la desserte estivale des Lacs de Laffrey, se reporter aux infobus de la T90 du 08/07/2022 et de la T91 du 21/07/2022.

Bonne route sur notre réseau