Ce vendredi 6 mars, en raison d’une circulation difficile, les cars de la ligne T90 ci-dessous enregistre des retards.

Départ de Grenoble à 17h30 en direction de La Mure enrgistre un retard de 40 minutes.

Départ de Grenoble à 18h30 en direction de La Mure enrgistre un retard de 15 minutes.