Infos transport en commun : L.T90: retards

Perturbation

Jusqu'au 06/03/2026 - Cars Région

Ce vendredi 6 mars, en raison d’une circulation difficile, les cars de la ligne T90 ci-dessous enregistre des retards.

  • Départ de Grenoble à 17h30 en direction de La Mure enrgistre un retard de 40 minutes.
  • Départ de Grenoble à 18h30 en direction de La Mure enrgistre un retard de 15 minutes.
  • Départ de Grenoble à 18h45 en direction de La Mure enrgistre un retard de 10 minutes.

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
