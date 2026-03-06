Infos transport en commun : L.T90: retards
Perturbation
Ce vendredi 6 mars, en raison d’une circulation difficile, les cars de la ligne T90 ci-dessous enregistre des retards.
- Départ de Grenoble à 17h30 en direction de La Mure enrgistre un retard de 40 minutes.
- Départ de Grenoble à 18h30 en direction de La Mure enrgistre un retard de 15 minutes.
- Départ de Grenoble à 18h45 en direction de La Mure enrgistre un retard de 10 minutes.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)