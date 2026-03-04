Infos transport en commun : L.T90: retard et arrêts non desservis
Perturbation
Ce mercredi 4 mars, suite à un incident, le car de la ligne T90 partant à 17h20 de La Mure en direction de Grenoble enregistre un retard indétérminé.
Aussi, les arrêts "Carref. Route de Saint-Sauveur" et "Carrefour Route de Montaley " à notre Dame de Mesage ne sont pas desservis.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)