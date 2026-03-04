Jusqu'au 04/03/2026 - Cars Région

Ce mercredi 4 mars, suite à un incident, le car de la ligne T90 partant à 17h20 de La Mure en direction de Grenoble enregistre un retard indétérminé.

Aussi, les arrêts "Carref. Route de Saint-Sauveur" et "Carrefour Route de Montaley " à notre Dame de Mesage ne sont pas desservis.



Merci de votre compréhension