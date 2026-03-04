itinisère

Infos transport en commun : L.T90: retard et arrêts non desservis

Perturbation

Jusqu'au 04/03/2026 - Cars Région

Ce mercredi 4 mars, suite à un incident, le car de la ligne T90 partant à 17h20 de La Mure en direction de Grenoble enregistre un retard indétérminé.

Aussi, les arrêts "Carref. Route de Saint-Sauveur" et  "Carrefour Route de Montaley " à notre Dame de Mesage ne sont pas desservis.

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
