Jusqu'au 26/02/2026 - Cars Région

Ce jeudi 26 février, en raison d'un incident, sur la ligne T90, les départs à 11h35 de La Mure en direction de Grenoble et à 12h55 de Corps en direction de La Mure et à 17h20 de La Mure en direction de Grenoble ne desserviront pas les arrêts entre "Station Service" à Pierre-Châtel et "Pont de Champ" à Jarrie.

Merci de votre compréhension