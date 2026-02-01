itinisère

Date d'impression : 25/02/2026

Infos transport en commun : L.T90 : arrêts non desservis jeudi 26 février

Perturbation

Jusqu'au 26/02/2026 - Cars Région

Ce jeudi 26 février, en raison d'un incident, sur la ligne T90, les départs à 11h35 de La Mure en direction de Grenoble et à 12h55 de Corps en direction de La Mure et à 17h20 de La Mure en direction de Grenoble ne desserviront pas les arrêts entre "Station Service" à Pierre-Châtel et "Pont de Champ" à Jarrie.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
