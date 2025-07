Jusqu'au 28/07/2025 - Cars Région

Ce lundi 28 juillet suite à un incident, le car de la ligne T90, départ à 07h10 de la Mure en direction de Grenoble ne desservira pas les arrêts: "N.D. De Mésage Car", route de Saint Sauveur, "N.D. de Mésage Car", route de Montaley", et à Vizille "L'Alliance"et "Chantefeuille". La ligne enregistre un retard indéterminé.

Merci de votre compréhension.