En raison de travaux, la prise en charge et la dépose à l’arrêt « Belmont » à Vaulnaveys-le-Haut est décalé 50 mètres plus bas à l’intersection de la route de Prémol et du lotissement Les Horizons.

Merci de votre compréhension.