Jusqu'au 31/01/2024 - Cars Région

Ce vendredi 29 décembre et pour une durée indéterminée, en raison de travaux d'urgence, la route de Saint-Nizier à coté de l'arrêt "Rossin" est fermée à la circulation et les départs et terminus de la ligne T88 se feront à Saint-Martin-d'Uriage à l'arrêt "Carrefour de Chamrousse".

Merci de votre compréhension.