Jusqu'au 04/11/2022 - Cars Région

Ce jeudi 03 et vendredi 04 novembre, les départs de la ligne T88 à 10h50 et 12h30 de Saint-Martin-d'Hères en direction de Saint-Martin-d'Uriage et les départs à 11h30 et 13h20 de Saint-Martin d'Uriage en direction de Saint-Martin-d'Hères sont rétablis.

Merci de votre compréhension.

Merci de votre compréhension.