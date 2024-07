Jusqu'au 21/07/2024 - Cars Région

Ce dimanche 21 juillet, sur la ligne T86, les départs à 7h19 et 12h44 de Allevard en direction de Grenoble et les départs à 8h40 et 14h30 de Grenoble en direction de Allevard ne seront pas effectués, le conducteur est absent et n'a pu être remplacé.

Merci de votre compréhension