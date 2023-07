Jusqu'au 25/07/2023 - Cars Région

Les 24 et 25 juillet 2023 de 08h00 à 17h00

Arrêts "Les Meunières" au Plateau-des-Petites-Roches et "Les Tourterelles" à Saint-Nazaire-Les-Eymes non desservis

En raison de travaux sur la commune de Saint Pancrasse, la ligne est déviée. Les arrêts "Les Meunières" au Plateau-des-Petites-Roches et "Les Tourterelles" à Saint-Nazaire-Les-Eymes ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter sur les arrêts "St-Pancrasse Mairie" au Plateau-des-Petites-Roches ou "Les Eymes RD1090" à Saint-Nazaire-Les-Eymes.

Merci de votre compréhension.