Jusqu'au 11/02/2023 - Cars Région

Ce samedi 11 février, en raison du mouvement social et de la manifestation en centre-ville de Grenoble, les lignes T83, T84, T86, X01 et X02 ne desserviront pas les arrêts "Victor Hugo" et "Docteur Mazet" à Grenoble entre 13h00 et 19h00.

Merci de vous reporter aux arrêts "Gare" et "Chavant" à Grenoble. Une déviation est mise en place par la rue Lesdiguières et le boulevard Gambetta.

Merci de votre compréhension