Jusqu'au 06/06/2023 - Cars Région

Ce mardi 6 juin, suite à un mouvement social et des maniestations, les lignes T83, T84 et T86 sont déviées par la RN87 l'A480 entre les arrêts "Pré de l'Eau Rond-Point" et "Gare Routière". Les arrêts "Gares", "Docteur Mazet", "Victor Hugo", "Chavant", "Hôtel de Ville" et "Sablons" à Grenoble ne seront pas desservis entre 09h et 14h.

Merci de votre compréhension.