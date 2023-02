Jusqu'au 07/02/2023 - Cars Région

Ce mardi 7 février, en raison du mouvement social et de la manifestation en centre-ville de Grenoble, les lignes T83 et T84 seront déviées entre 11h et 16h.

Les arrêts "Sablons", "Hotel de Ville", "Chavant", "Victor Hugo", "Docteur Mazet" et "Gares" ne seront pas desservis.