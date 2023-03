Jusqu'au 23/03/2023 - Cars Région

Ce jeudi 23 mars, en raison d'un mouvement social et des manifestations, sur les lignes T83, T84 et T86 entre 12h30 et 17h00, les arrêts entre "Pré de l'eau Rond Point" à Montbonnot-Saint-Martin et "Gare routière" à Grenoble ne seront pas desservis.

Merci de votre compréhension