Jusqu'au 19/01/2023 - Cars Région

Ce jeudi 19 janvier, suite à une manifestation nationale, sur les lignes T83 et T84, les arrêts "Sablons", "Hotel de ville", "Chavant" et "Victor Hugo" et "Docteur Mazet" ne seront pas desservis entre 11h00 et 16h00.

Merci de votre compréhension.