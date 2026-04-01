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Date d'impression : 06/04/2026

Infos transport en commun : L.T83 RAV01 RAV02 : arrêt "Mairie" à Chapareillan non desservi du 20 au 28 avril

Perturbation

Jusqu'au 28/04/2026 - Cars Région

Du lundi 20 au mardi 28 avril 2026.

 

En raison de l'organisation de la vogue annuelle sur la commune de Chapareillan, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

• L’arrêt « Mairie » ne pourra être desservi et sera déplacé comme indiqué ci-dessous :

 

t83.PNG

La Région vous remercie de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car RAV01 GONCELIN-PONTCHARRA-LA RAVOIRE Cars Région

    vers RAVOIRE (LA)
    vers GONCELIN

  • Car T83 CHAMBERY-CHAPAREILLAN-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers CHAMBERY

  • Car RAV02 GRENOBLE-LA RAVOIRE (INTERNES) Cars Région

    vers RAVOIRE (LA)
    vers GRENOBLE
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