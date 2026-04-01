Infos transport en commun : L.T83 RAV01 RAV02 : arrêt "Mairie" à Chapareillan non desservi du 20 au 28 avril
Perturbation
Du lundi 20 au mardi 28 avril 2026.
En raison de l'organisation de la vogue annuelle sur la commune de Chapareillan, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
• L’arrêt « Mairie » ne pourra être desservi et sera déplacé comme indiqué ci-dessous :
La Région vous remercie de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
RAV01 GONCELIN-PONTCHARRA-LA RAVOIRE Cars Régionvers RAVOIRE (LA)
vers GONCELIN
-
T83 CHAMBERY-CHAPAREILLAN-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers CHAMBERY
-
RAV02 GRENOBLE-LA RAVOIRE (INTERNES) Cars Régionvers RAVOIRE (LA)
vers GRENOBLE