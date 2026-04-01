Jusqu'au 28/04/2026 - Cars Région

Du lundi 20 au mardi 28 avril 2026.

En raison de l'organisation de la vogue annuelle sur la commune de Chapareillan, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

• L’arrêt « Mairie » ne pourra être desservi et sera déplacé comme indiqué ci-dessous :

La Région vous remercie de votre compréhension