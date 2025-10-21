Infos transport en commun : L.T83 : arrêts non desservis à Chapareillan les 20 et 21 octobre
Perturbation
Les lundi 20 et mardi 21 octobre 2025
En raison de travaux d’élagage de grande hauteur sur les communes de Chapareillan et Barraux, la RD1090 sera fermée à la circulation entre 9h00 et 16h00, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
Les arrêts « Cotagniers » et « Mairie » ne pourront être desservis et seront reportés à l’arrêt « La Gare », entre 9h00 et 16h00.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T83 CHAMBERY-CHAPAREILLAN-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
- MAIRIE CHAPAREILLAN
- COTAGNIERS CHAPAREILLAN
