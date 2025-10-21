Jusqu'au 21/10/2025 - Cars Région

Les lundi 20 et mardi 21 octobre 2025

En raison de travaux d’élagage de grande hauteur sur les communes de Chapareillan et Barraux, la RD1090 sera fermée à la circulation entre 9h00 et 16h00, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

Les arrêts « Cotagniers » et « Mairie » ne pourront être desservis et seront reportés à l’arrêt « La Gare », entre 9h00 et 16h00.

Merci de votre compréhension