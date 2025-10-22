Infos transport en commun : L.T83 : arrêts non desservis à Chapareillan du 20 au 22 octobre
Perturbation
Du lundi 20 au mercredi 22 octobre 2025
En raison de travaux d’élagage de grande hauteur sur les communes de Chapareillan et Barraux, la RD1090 sera fermée à la circulation entre 9h00 et 16h00, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
Les arrêts « Cotagniers » et « Mairie » ne pourront être desservis et seront reportés à l’arrêt « La Gare », entre 9h00 et 16h00.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T83 CHAMBERY-CHAPAREILLAN-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
- MAIRIE CHAPAREILLAN
- COTAGNIERS CHAPAREILLAN
- MAIRIE CHAPAREILLAN