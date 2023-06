Jusqu'au 20/06/2023 - Cars Région

Ce mardi 20 juin, en raison d'une manifestation des blouses blanches à La Tronche, la ligne T82 est déviée et les arrêts "Musée Hebert", "La Tronche Hôpital" et "Hôpital Michalon" ne seront pas desservis entre 14h00 et 18h30.

Merci de votre compréhension.