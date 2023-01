Jusqu'au 19/01/2023 - Cars Région

Ce jeudi 19 janvier, suite à une manifestation nationale, sur la ligne T80, les départs et terminus se feront à l'arrêt "Grand Sablons" à la Tronche. Les arrêts "Sablons", "Hotel de ville Charion", "Bir hakem" et "Verdun Préfecture" ne seront pas desservis entre 11h00 et 16h00.

Merci de votre compréhension.