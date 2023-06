Jusqu'au 21/06/2023 - Cars Région

Le mercredi 21 juin 2023

Entre 13h00 et 18h00

Arrêts "Hôtel de Ville-Chanrion", "Bir Hakeim" et "Verdun-Préfecture" à Grenoble

Non desservis

En raison de travaux sur la commune de Grenoble, les arrêts " Hôtel de ville - Chanrion", " Bir-Hakeim " et " Verdun-Préfecture " ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter à l’arrêt "Hôtel de Ville" à Grenoble, tête de ligne et terminus de la ligne.

Merci de votre compréhension.