Jusqu'au 06/04/2023 - Cars Région

Ce jeudi 6 avril, en raison d'un mouvement social et de la manifestation en centre-ville de Grenoble, la ligne T80, effectuera ses départs et terminus à l'arrêt "Grand-Sablon" à La Tronche entre 15h30 et 18h.

Merci de votre compréhension