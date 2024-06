Jusqu'au 30/06/2024 - Cars Région

Ce dimanche 30 juin, sur la ligne T80, le départ à 20h de Crolles en direction de Grenoble et les départs à 20h05 et 21h05 de Grenoble en direction de Crolles effectueront leurs départs et arrivées à La Tronche "Grand Sablon".

Merci de votre compréhension