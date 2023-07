Jusqu'au 31/07/2023 - Cars Région

Du 19 au 31 juillet 2023

De 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00

Arrêts "Hôtel de Ville - Chanrion" et "Bir-Hakeim"

à Grenoble non desservis

En raison de travaux sur la commune de Grenoble la ligne est déviée, les arrêts " Hôtel de Ville - Chanrion " et "Bir-Hakeim" ne seront pas desservis de 8h00 à 10h00 et de 16h00 à 18h00.

Merci de vous reportersur l'arrêt " Verdun Préfecture " à Grenoble.

Merci de votre compréhension