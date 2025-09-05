Jusqu'au 05/09/2025 - Cars Région

Du mercredi 03 septembre au vendredi 05 septembre 2025

En raison de travaux à la suite d’un affaissement de chaussée à Venosc, la route départementale D530 sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

En raison de la coupure de la route Départementale D530 à Venosc, la ligne T77 ne circulera pas.

Merci de votre compréhension