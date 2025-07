Jusqu'au 30/07/2025 - Cars Région

Ce mercredi 30 juillet en raison d’une manifestation sportive sur la commune du Huez, le départ à 17h00 de Huez en direction de Le Bourg d'Oisans enregistre un retard indéterminé avec un risque d'arrêts non desservis et une correspondance non respectée.

Merci de votre compréhension