Infos transport en commun : L.T76: couleurs des cars non conformes mercredi 11 mars

Perturbation

Jusqu'au 11/03/2026 - Cars Région

Certains cars de la ligne T76 ne seront pas aux couleurs cars Région. 

Ci-dessous les départs concernés : 

  • Départ à 7h40 de Bourg-d'Oisans en direction de Huez.
  • Départ à 17h de Huez en direction de Bourg-d'Oisans.
  • Départ à 17h35 de Huez en direction de Bourg-d'Oisans.
  • Départ à 19h de Bourg-d'Oisans en direction de Huez.

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers HUEZ
    vers BOURG D'OISANS (LE)
