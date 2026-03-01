Infos transport en commun : L.T76: couleurs des cars non conformes mercredi 11 mars
Perturbation
Certains cars de la ligne T76 ne seront pas aux couleurs cars Région.
Ci-dessous les départs concernés :
- Départ à 7h40 de Bourg-d'Oisans en direction de Huez.
- Départ à 17h de Huez en direction de Bourg-d'Oisans.
- Départ à 17h35 de Huez en direction de Bourg-d'Oisans.
- Départ à 19h de Bourg-d'Oisans en direction de Huez.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers HUEZ
vers BOURG D'OISANS (LE)