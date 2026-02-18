itinisère

Infos transport en commun : L.T76 : arrêts non desservis à Huez

Perturbation

Jusqu'au 18/02/2026 - Cars Région

Ce mercredi 18 février, en raison de fortes chutes de neige à Huez, les arrêts "Rond-point des pistes", "Avenue de L'Etendard", "Paganon" et "Palais des sports" ne sont pas desservis jusqu'à 14h30, afin de permettre les opérations de déneigement. Report sur l'arrêt "Parking des Bergers".

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers HUEZ
    vers BOURG D'OISANS (LE)
