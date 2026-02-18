Jusqu'au 18/02/2026 - Cars Région

Ce mercredi 18 février, en raison de fortes chutes de neige à Huez, les arrêts "Rond-point des pistes", "Avenue de L'Etendard", "Paganon" et "Palais des sports" ne sont pas desservis jusqu'à 14h30, afin de permettre les opérations de déneigement. Report sur l'arrêt "Parking des Bergers".

Merci de votre compréhension.