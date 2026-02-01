Infos transport en commun : L.T76 : arrêts non desservis à Huez
Perturbation
Ce mardi 17 février, en raison de fortes chutes de neige à Huez, les arrêts "Rond-point des pistes", "Avenue de L'Etendard", "Paganon" et "Palais des sports" ne sont pas desservis à partir de 18h30 ce soir et jusqu'à demain 8h30, afin de permettre les opérations de déneigement. Report sur l'arrêt "Parking des Bergers".
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers HUEZ
vers BOURG D'OISANS (LE)