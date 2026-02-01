Jusqu'au 18/02/2026 - Cars Région

Ce mardi 17 février, en raison de fortes chutes de neige à Huez, les arrêts "Rond-point des pistes", "Avenue de L'Etendard", "Paganon" et "Palais des sports" ne sont pas desservis à partir de 18h30 ce soir et jusqu'à demain 8h30, afin de permettre les opérations de déneigement. Report sur l'arrêt "Parking des Bergers".

Merci de votre compréhension.