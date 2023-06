Jusqu'au 06/06/2023 - Cars Région

Ce mardi 6 juin, suite à un mouvement social et des maniestations, les lignes T75, T90, T92, T95 et X03 sont déviées par l'A480 entre les arrêts "Stade Lesdiguières" et "Gare Routière". Les arrêts "Gares", "Alsace-Lorraine", "Vallier-Libération (Sud)", "Alliés" et "Louise Michel" à Grenoble ne seront pas desservis entre 09h et 14h.

Merci de votre compréhension.