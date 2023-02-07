itinisère

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Date d'impression : 04/02/2023

Infos transport en commun : L.T75, T90, T92 et T95 : arrêts non desservis mardi 7/02 de 8h30 à 14h

Manifestation

Jusqu'au 07/02/2023 - Cars Région

Ce mardi 7 février en raison de la manifestation contre la réforme des retraites au centre-ville de Grenoble, les lignes T75, T90, T92 et T95 ne desserviront pas les arrêts entre Grenoble "Gare Routière" et "Stade Lesdiguières" de 8h30 à 14h.

Merci de votre compréhension 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Région

    vers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
    • GARE ROUTIERE GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    vers CHAMP SUR DRAC / GRENOBLE / MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SAINT GEORGES DE COMMIERS
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • GARE ROUTIERE GRENOBLE

  • Car T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • GARE ROUTIERE GRENOBLE
    vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF
    • GARE ROUTIERE GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE

  • Car T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / MURE (LA) / VIZILLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • VALLIER-CATANE GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (OUEST) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • GARE ROUTIERE GRENOBLE
    vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA) / SALLE EN BEAUMONT (LA)
    • GARE ROUTIERE GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE

  • Car T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • VALLIER-CATANE GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (OUEST) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • GARE ROUTIERE GRENOBLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)
    • GARE ROUTIERE GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
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