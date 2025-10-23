Infos transport en commun : L.T75, T90 et T92 : retards
Perturbation
Ce jeudi 23 octobre, en raison d'une coupure de route dans le sens Vizille-Grenoble, les lignes T75, T90 et T92 enregistrent des retards indéterminés.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Régionvers MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
vers GRENOBLE
-
T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
-
T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS (LE)