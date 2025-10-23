itinisère

Infos transport en commun : L.T75, T90 et T92 : retards

Perturbation

Jusqu'au 23/10/2025 - Cars Région

Ce jeudi 23 octobre, en raison d'une coupure de route dans le sens Vizille-Grenoble, les lignes T75, T90 et T92 enregistrent des retards indéterminés.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Région

    vers MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
    vers GRENOBLE

  • Car T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)

  • Car T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)
