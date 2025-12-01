itinisère

Infos transport en commun : L.T75, T90 et T91 : arrêts non desservis du 17/12 à 19h au 18/12 inclus

Perturbation

Jusqu'au 18/12/2025 - Cars Région

A compter de ce mercredi 17 décembre à 19h et jusqu'au jeudi 18 décembre inclus, en raison d'une manifestation, les arrêts  "Vallier-Catane" et "Vallier-Libération (Ouest)" ne seront pas desservis. Merci de vous reporter à l'arrêt "Vallier-Libération (Sud)". 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    • Vallier-Catane GRENOBLE
    • Vallier-Libération (Ouest) GRENOBLE
    vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
    • Vallier-Libération (Ouest) GRENOBLE
    • Vallier-Catane GRENOBLE

  • Car T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    • Vallier-Catane GRENOBLE
    • Vallier-Libération (Ouest) GRENOBLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)
    • Vallier-Libération (Ouest) GRENOBLE
    • Vallier-Catane GRENOBLE

  • Car T91 GRENOBLE-GAP Cars Région

    vers GRENOBLE
    • Vallier-Catane GRENOBLE
    • Vallier-Libération (Ouest) GRENOBLE
    vers GAP
    • Vallier-Libération (Ouest) GRENOBLE
    • Vallier-Catane GRENOBLE
