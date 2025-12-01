Jusqu'au 18/12/2025 - Cars Région

A compter de ce mercredi 17 décembre à 19h et jusqu'au jeudi 18 décembre inclus, en raison d'une manifestation, les arrêts "Vallier-Catane" et "Vallier-Libération (Ouest)" ne seront pas desservis. Merci de vous reporter à l'arrêt "Vallier-Libération (Sud)".

Merci de votre compréhension.