Infos transport en commun : L.T75, T90 et T91 : arrêts non desservis du 17/12 à 19h au 18/12 inclus
Perturbation
A compter de ce mercredi 17 décembre à 19h et jusqu'au jeudi 18 décembre inclus, en raison d'une manifestation, les arrêts "Vallier-Catane" et "Vallier-Libération (Ouest)" ne seront pas desservis. Merci de vous reporter à l'arrêt "Vallier-Libération (Sud)".
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
-
T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
-
T91 GRENOBLE-GAP Cars Régionvers GRENOBLE