Infos transport en commun : L.T75, T90 et T91: arrêts non desservis
Perturbation
Ce mercredi 7 janvier, en raison de la manifestation des Agriculteurs, les lignes T75, T90, et T91, ne desserviront pas les arrêts "Vallier Catane" et "Vallier-Libération (Ouest)".
Merci de vous reporter à l'arrêt "Vallier-Libération (Sud)"
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
-
T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS (LE)
-
T91 GRENOBLE-GAP Cars Régionvers GRENOBLE
vers GAP