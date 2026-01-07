itinisère

Infos transport en commun : L.T75, T90 et T91: arrêts non desservis

Perturbation

Jusqu'au 07/01/2026 - Cars Région

Ce mercredi 7 janvier, en raison de la manifestation des Agriculteurs, les lignes T75, T90, et T91, ne desserviront pas les arrêts "Vallier Catane" et "Vallier-Libération (Ouest)". 

Merci de vous reporter à l'arrêt "Vallier-Libération (Sud)"

Merci de votre compréhension

 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)

  • Car T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T91 GRENOBLE-GAP Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers GAP
