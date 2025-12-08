Infos transport en commun : L.T75 : couleurs des cars non conformes lundi 8 décembre
Perturbation
Certains car de la ligne T75 ne seront pas aux couleurs cars Région.
Ci-dessous le tableau des départs concernés :
|Origine
|Destination
|Arrêt de destination
|Départ
|Arrivée
|Qualification
|LE BOURG-D'OISANS
|GRENOBLE
|GARE ROUTIERE
|11:25
|12:54
|Retard prévu de 1 min
|GRENOBLE
|LE BOURG-D'OISANS
|HALTE ROUTIERE
|16:25
|17:59
|Prévue à l'heure
|LE BOURG-D'OISANS
|GRENOBLE
|GARE ROUTIERE
|19:05
|20:27
|Prévue à l'heure
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS (LE)