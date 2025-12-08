Jusqu'au 08/12/2025 - Cars Région

Certains car de la ligne T75 ne seront pas aux couleurs cars Région.

Ci-dessous le tableau des départs concernés :

Origine Destination Arrêt de destination Départ Arrivée Qualification LE BOURG-D'OISANS GRENOBLE GARE ROUTIERE 11:25 12:54 Retard prévu de 1 min GRENOBLE LE BOURG-D'OISANS HALTE ROUTIERE 16:25 17:59 Prévue à l'heure LE BOURG-D'OISANS GRENOBLE GARE ROUTIERE 19:05 20:27 Prévue à l'heure

Merci de votre compréhension