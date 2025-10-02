itinisère

Infos transport en commun : L.T75 : arrêts non desservis

Perturbation

Jusqu'au 02/10/2025 - Cars Région

Ce jeudi 2 octobre, en raison d’une circulation difficile, le car de la ligne T75 départ à 14h55 de Grenoble en direction de Bourg d'Oisans ne desservira pas les arrêts "Gares", "Alsace Lorraine" "Vaillier-Liberation" " Alliès" et "Louise Michel".

Merci de vous reporter à l'arrêt " stade lesdiguières".

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • GARES GRENOBLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)
    • GARES GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALLIES GRENOBLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
