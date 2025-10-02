Jusqu'au 02/10/2025 - Cars Région

Ce jeudi 2 octobre, en raison d’une circulation difficile, le car de la ligne T75 départ à 14h55 de Grenoble en direction de Bourg d'Oisans ne desservira pas les arrêts "Gares", "Alsace Lorraine" "Vaillier-Liberation" " Alliès" et "Louise Michel".

Merci de vous reporter à l'arrêt " stade lesdiguières".

Merci de votre compréhension