Infos transport en commun : L.T75 : arrêts non desservis
Perturbation
Ce jeudi 2 octobre, en raison d’une circulation difficile, le car de la ligne T75 départ à 14h55 de Grenoble en direction de Bourg d'Oisans ne desservira pas les arrêts "Gares", "Alsace Lorraine" "Vaillier-Liberation" " Alliès" et "Louise Michel".
Merci de vous reporter à l'arrêt " stade lesdiguières".
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- GARES GRENOBLE
