Infos transport en commun : L.T73, T76 : retards

Perturbation

Jusqu'au 14/02/2026 - Cars Région

Ce samedi 14 février, en raison d'une circulation difficile, les cars des lignes T73 et T76 en correspondance avec la ligne 75 enregistrent des retards indéterminés.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers HUEZ
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)
