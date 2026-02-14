Infos transport en commun : L.T73, T76 : retards
Ce samedi 14 février, en raison d'une circulation difficile, les cars des lignes T73 et T76 en correspondance avec la ligne 75 enregistrent des retards indéterminés.
Merci de votre compréhension
T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers HUEZ
vers BOURG D'OISANS (LE)
T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)