Infos transport en commun : L.T73 T75 T90 T92 T95 X03 : arrêts non desservis entre Grenoble et Pont-de-Claix
Perturbation
Ce mercredi 5 octobre en raison d'une circulation difficile, les lignes T73, T75, T90, T92, T95 et X03 ne desserviront pas les arrêts "Alsace Lorraine", Vallier Libération Sud", "Alliés", "Louise Michel", "Stade Lesdiguières", "Marielle Franco-Rondeau" à Grenoble, "Quinzaine", "Bayard" à Echirolles et "L'étoile" à Pont-de-Claix pour une durée indéterminée.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
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T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Régionvers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
- BAYARD ECHIROLLES
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- QUINZAINE ECHIROLLES
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- L'ETOILE PONT DE CLAIX
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- MARIELLE FRANCO - RONDEAU GRENOBLE
- BAYARD ECHIROLLES
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- QUINZAINE ECHIROLLES
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- L'ETOILE PONT DE CLAIX
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- MARIELLE FRANCO - RONDEAU GRENOBLE
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T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- L'ETOILE PONT DE CLAIX
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- MARIELLE FRANCO - RONDEAU GRENOBLE
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- L'ETOILE PONT DE CLAIX
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- MARIELLE FRANCO - RONDEAU GRENOBLE
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T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / MURE (LA) / VIZILLE
- BAYARD ECHIROLLES
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- QUINZAINE ECHIROLLES
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- L'ETOILE PONT DE CLAIX
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- MARIELLE FRANCO - RONDEAU GRENOBLE
- BAYARD ECHIROLLES
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- QUINZAINE ECHIROLLES
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- L'ETOILE PONT DE CLAIX
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- MARIELLE FRANCO - RONDEAU GRENOBLE
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T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
- BAYARD ECHIROLLES
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- QUINZAINE ECHIROLLES
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- L'ETOILE PONT DE CLAIX
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- MARIELLE FRANCO - RONDEAU GRENOBLE
- BAYARD ECHIROLLES
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- QUINZAINE ECHIROLLES
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- L'ETOILE PONT DE CLAIX
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- MARIELLE FRANCO - RONDEAU GRENOBLE
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T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)
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X03 EXPRESS VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VOREPPE
- BAYARD ECHIROLLES
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- QUINZAINE ECHIROLLES
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- L'ETOILE PONT DE CLAIX
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- MARIELLE FRANCO - RONDEAU GRENOBLE
- BAYARD ECHIROLLES
- LOUISE MICHEL GRENOBLE
- QUINZAINE ECHIROLLES
- STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
- L'ETOILE PONT DE CLAIX
- ALLIES GRENOBLE
- VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
- ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
- MARIELLE FRANCO - RONDEAU GRENOBLE