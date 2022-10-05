itinisère

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Date d'impression : 05/10/2022

Infos transport en commun : L.T73 T75 T90 T92 T95 X03 : arrêts non desservis entre Grenoble et Pont-de-Claix

Perturbation

Jusqu'au 05/10/2022 - Cars Région

Ce mercredi 5 octobre en raison d'une circulation difficile, les lignes T73, T75, T90, T92, T95  et X03 ne desserviront pas les arrêts "Alsace Lorraine", Vallier Libération Sud", "Alliés", "Louise Michel", "Stade Lesdiguières", "Marielle Franco-Rondeau" à Grenoble, "Quinzaine", "Bayard" à Echirolles et "L'étoile" à Pont-de-Claix pour  une durée indéterminée.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Région

    vers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
    • BAYARD ECHIROLLES
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • QUINZAINE ECHIROLLES
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • L'ETOILE PONT DE CLAIX
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • MARIELLE FRANCO - RONDEAU GRENOBLE
    vers CHAMP SUR DRAC / GRENOBLE / MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SAINT GEORGES DE COMMIERS
    • BAYARD ECHIROLLES
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • QUINZAINE ECHIROLLES
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • L'ETOILE PONT DE CLAIX
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • MARIELLE FRANCO - RONDEAU GRENOBLE

  • Car T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • L'ETOILE PONT DE CLAIX
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • MARIELLE FRANCO - RONDEAU GRENOBLE
    vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • L'ETOILE PONT DE CLAIX
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • MARIELLE FRANCO - RONDEAU GRENOBLE

  • Car T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / MURE (LA) / VIZILLE
    • BAYARD ECHIROLLES
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • QUINZAINE ECHIROLLES
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • L'ETOILE PONT DE CLAIX
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • MARIELLE FRANCO - RONDEAU GRENOBLE
    vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA) / SALLE EN BEAUMONT (LA)
    • BAYARD ECHIROLLES
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • QUINZAINE ECHIROLLES
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • L'ETOILE PONT DE CLAIX
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • MARIELLE FRANCO - RONDEAU GRENOBLE

  • Car T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    • BAYARD ECHIROLLES
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • QUINZAINE ECHIROLLES
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • L'ETOILE PONT DE CLAIX
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • MARIELLE FRANCO - RONDEAU GRENOBLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)
    • BAYARD ECHIROLLES
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • QUINZAINE ECHIROLLES
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • L'ETOILE PONT DE CLAIX
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • MARIELLE FRANCO - RONDEAU GRENOBLE

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)

  • Car X03 EXPRESS VIZILLE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VOREPPE
    • BAYARD ECHIROLLES
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • QUINZAINE ECHIROLLES
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • L'ETOILE PONT DE CLAIX
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • MARIELLE FRANCO - RONDEAU GRENOBLE
    vers VIZILLE
    • BAYARD ECHIROLLES
    • LOUISE MICHEL GRENOBLE
    • QUINZAINE ECHIROLLES
    • STADE LESDIGUIERES GRENOBLE
    • L'ETOILE PONT DE CLAIX
    • ALLIES GRENOBLE
    • VALLIER-LIBERATION (SUD) GRENOBLE
    • ALSACE-LORRAINE GRENOBLE
    • MARIELLE FRANCO - RONDEAU GRENOBLE
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