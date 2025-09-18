Infos transport en commun : L.T73, T75, T90, T91, T92, T95 : changement de départ et de terminus
Perturbation
Ce jeudi 18 septembre, en raison d'un mouvement social, les lignes T73, T75, T90, T91, T92 et T95, feront leur terminus et leur départs de l'arrêt "Louise Michel à Grenoble.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Régionvers MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
vers GRENOBLE
T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF
T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS (LE)
T91 GRENOBLE-GAP Cars Régionvers GRENOBLE
vers GAP
T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)