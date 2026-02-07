Infos transport en commun : L.T73, T75, T76, T90, T91 et T92 : retards
Perturbation
Ce samedi 7 février, en raison d'une circulation difficile, les cars des lignes T73, T75, T76, T90, T91 et T92 enregistrent des retards indéterminés.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Régionvers MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
vers GRENOBLE
-
T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
-
T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS (LE)
-
T91 GRENOBLE-GAP Cars Régionvers GRENOBLE
vers GAP
-
T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers HUEZ
vers BOURG D'OISANS (LE)
-
T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)