Infos transport en commun : L.T73, T75, T76, T90, T91 et T92 : retards

Perturbation

Jusqu'au 07/02/2026 - Cars Région

Ce samedi 7 février, en raison d'une circulation difficile, les cars des lignes T73, T75, T76, T90, T91 et T92 enregistrent des retards indéterminés.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T92 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Cars Région

    vers MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
    vers GRENOBLE

  • Car T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)

  • Car T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T91 GRENOBLE-GAP Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers GAP

  • Car T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers HUEZ
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)
