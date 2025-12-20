itinisère

Infos transport en commun : L.T73, T75, T76, T90 : retards indéterminés

Perturbation

Jusqu'au 20/12/2025 - Cars Région

Ce samedi 20 décembre, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes T73, T75, T76 et T90 enregistrent des retards indéterminés. 

Merci de votre compréhension. 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)

  • Car T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers HUEZ
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)
