Infos transport en commun : L.T73, T75, T76, T90 : retards indéterminés
Perturbation
Ce samedi 20 décembre, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes T73, T75, T76 et T90 enregistrent des retards indéterminés.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
-
T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS (LE)
-
T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers HUEZ
vers BOURG D'OISANS (LE)
-
T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)