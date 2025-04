- Cars Région

Du 8 au 18 avril 2025

Perturbations à prévoir

En raison de travaux sur la commune de Vizille, des retards sont à prévoir.

Aussi, la correspondance ne sera pas assurée entre la ligne T75 au départ de Grenoble et en direction de Bourg d'Oisans à 17h35 et les lignes T73 et T76 aux départs de Bourg d'Oisans et à destination des Deux Alpes et de l'Alpe d'Huez à 19h00.

Merci de votre compréhension